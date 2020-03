Coronavirus: Cangini, 'no guerra tra poveri, caregiver come partite Iva'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "Uno scippo che prelude a una guerra tra poveri. Con un emendamento a prima firma Guidolin, presentato in Senato al Cura Italia, il Movimento 5stelle prevede un bonus di 600 euro per due mesi finalizzato al pagamento di servizi di assistenza domiciliare riservato ai lavoratori che beneficiano della legge 104 e sono pronti a rinunciare ai 12 giorni di permesso che gli spettano. Sembra un favore alle cooperative, ma andrebbe comunque bene. Se non fosse che la misura è finanziata con i soldi del fondo riservato ai caregiver familiari, che peraltro in buona parte non lavorano dovendosi occupare h24 dell’assistenza di familiari non autosufficienti. Una grave ingiustizia, che spero sia ritirata". Lo scrive su Facebook il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, portavove di 'Voce libera'.

"Quell’isolamento sociale e quelle privazioni materiali che noi tutti stiamo patendo in questa fase, i caregiver -ricorda l'esponente azzurro- li vivono normalmente.

Per questo ho presentato un emendamento che li equipara alle partite Iva riservandogli 600 euro al mese per due mesi: confido che tutte le forze politiche siano pronte a farlo proprio".