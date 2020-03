Coronavirus: Crimi, 'Italia e Brescia riconoscenti a medici albanesi'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Vi ringrazio per questo generoso, concreto, atto di fratellanza che giunge da un Paese amico e da professionisti che si sono messi a disposizione di chi ha bisogno di aiuto. Di questo io non posso che ringraziarvi: l'Italia e la mia città, Brescia, vi sono riconoscenti. Non dimenticheremo e sono certo che sapremo contraccambiare la solidarietà che ci state dimostrando in questo momento così difficile”. Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, oggi all'aeroporto di Verona rivolgendosi ai 30 medici e infermieri albanesi appena giunti.