Coronavirus: D'Uva, 'aiuti da tutto il mondo grazie a lavoro ministro Di Maio'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "Il governo si sta impegnando al massimo a fronte dell'emergenza Coronavirus. Penso ad esempio al ministro degli Esteri Di Maio, che sta facendo un lavoro pazzesco per gestire al meglio questa crisi. In Italia continuano ad arrivare aiuti da tutto il mondo. Gli siamo tutti grati". Lo ha affermato Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera, durante una diretta Facebook con la viceministra dell'Economia Laura Castelli.

"Non capisco invece -ha aggiunto- chi continua a fare attacchi solo per qualche like in più, non capendo che in Italia c'è un solo nemico, il Coronavirus, e 60 milioni di alleati. Tutta la politica collabori".