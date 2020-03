Coronavirus: Musumeci, 'in Sicilia epidemia economica arrivata prima di quella sanitaria'

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – "In Sicilia l'epidemia economica è arrivata prima del picco dell'epidemia sanitaria". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Sky Tg24. "Nel senso che due settimane di inattività hanno messo in sofferenza una società che vive anche di lavoratori precari che lavorano al giorno per portare a casa anche 30/40 euro – spiega ancora il Presidente della Regione – il mio governo, ieri, per fare fronte a questa drammatica condizione ha messo a disposizione dei Comuni ben 100 milioni di euro destinati esclusivamente all'assistenza".

"Devono continuare a rispettare le regole ma dobbiamo consentire alle persone di mettere il pane sulla tavola – dice ancora – e qui soffrono tante imprese e tanti lavoratori dipendenti, ma soprattutto quelli che non hanno reddito e vivono con attività quotidiane.

Gente costretta a stare a casa e che non porta più niente da mangiare".