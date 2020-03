Coronavirus: Pd, Caparini ricordi che battaglia si vince con gioco di squadra

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "L’assessore Caparini nella foga di portare a termine un attacco scomposto, dimentica che tutti i livelli hanno collaborato e stanno collaborando per aiutare il sistema sanitario della Lombardia". Lo sottolineano Lia Quartapelle e Alessandro Alfieri, capigruppo del Pd nelle commissioni Esteri di Camera e Senato.

"In particolare, il governo -ricordano- ha approvato una norma nel decreto Cura Italia per permettere ai medici e infermieri stranieri di lavorare negli ospedali italiani. Noi stessi ci siamo attivati con Cuba, Israele e la comunità venezuelana per facilitare la presenza di operatori sanitari di quelle nazionalità nelle strutture regionali. Il ministero degli Esteri e della Difesa hanno attivato tutti i canali diplomatici necessari per favorire l’arrivo di aiuti materiali e di personale.

Se non ci comportiamo come una squadra, questa battaglia non la vinciamo”.