Coronavirus: Speranza, 'vinceremo battaglia, si cominci a pensare al dopo'**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo, ma in questo tempo dobbiamo studiare il dopo, perchè il dopo arriverà, i cittadini debbono sapere che questa battaglia il nostro Paese, ma più in generale l'umanità, la vincerà e quindi dobbiamo organizzarci. Ma organizzarci ora non significa smettere immediatamente di rispettare queste regole che oggi sono fondamentali e ci hanno portato ai primi risultati". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Che tempo che fa'.