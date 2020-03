Coronavirus: Carfagna, 'impegnare titolari reddito cittadinanza in attività sociali'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "I titolari del reddito di cittadinanza vengano impiegati per supportare i più deboli in questo momento di emergenza. Abbiamo criticato le modalità di costruzione del Rdc, una mancia di Stato scollegata da qualsiasi ricerca effettiva di un lavoro. Oggi però è possibile dargli un valore. Ci troviamo ad affrontare a mani nude la più grande crisi sociale ed economica dal dopoguerra e, dopo opportuni controlli sanitari e salvaguardando le fasce d’età più a rischio, in molti potrebbero essere chiamati dai Comuni per offrire servizi agli anziani isolati e rendersi utili dove è necessario". Lo propone Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"Siamo certi -aggiunge- che tanti dei percettori di Rdc siano già impegnati a fare volontariato e che molti altri sarebbero disponibili”.