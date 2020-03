Coronavirus: Confindustria Bergamo, mantenere impegni presi nei pagamenti

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – Mantenere i gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, garantendo così continuità a tutto il sistema in difficoltà per l'emergenza coronavirus. E' l'appello lanciato in una lettera inviata dal presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, a tutti gli associati. "La gravissima situazione sanitaria che ha colpito l’Italia, e in particolare Bergamo e la sua provincia – sottolinea Scaglia – sta oggi giustamente impegnando in modo prioritario le energie di tutti noi. Restando, come abbiamo fatto finora, uniti, coesi e soprattutto lontani da ogni tipo di polemica potremo affrontare con successo questo momento così impegnativo. Pur continuando a intervenire per alleviare l’emergenza sanitaria ancora in corso dobbiamo prepararci per la sfida altrettanto grande e complessa della sostenibilità delle nostre imprese e della ripresa economica, che sarà lunga e difficile, ma indispensabile al fine della sopravvivenza della nostra comunità”.

Lo Stato, continua, "dovrà fare la sua parte.

Con Confindustria stiamo operando con il sistema bancario e stiamo proponendo leggi e correttivi per snellire la burocrazia e favorire un migliore accesso al credito. Noi imprenditori che siamo sempre stati uno dei motori dello sviluppo, anche in questo momento saremo ‘Protagonisti responsabili del futuro’. Ciascuno di noi è responsabile adesso del suo futuro e del futuro della collettività. Conosciamo bene il valore della filiera e del sistema. Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo".

Per Scaglia "mantenere gli impegni presi nei pagamenti salvo gravi e comprovate difficoltà è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale. Siamo stati la zona più colpita e viviamo uno dei momenti più dolorosi, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

In aggiunta Scaglia ha comunicato che, per favorire la disponibilità di liquidità per le imprese, la presidenza ha deciso che la scadenza della prima rata dei contributi associativi prevista per il 31 marzo 2020 è sospesa e rinviata al 31 luglio 2020, insieme alla seconda rata.