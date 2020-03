Coronavirus: Crimi, 'no uomini soli al comando ma in Ue tutti sulla stessa barca'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Se c'è un momento nel quale non possiamo permetterci di dividerci, di lasciare che ciascun Paese o popolo si chiuda in sé stesso o si affidi a un uomo solo al comando, è esattamente questo. E' indispensabile l'esatto contrario: restare uniti, sostenerci, rinsaldare i valori democratici. Chi non lo farà, non andrà lontano”. Lo afferma scrive il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

“Lo spirito che deve guidare l'Europa nella crisi che stiamo attraversando -aggiunge- deve essere lo stesso che emerse dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e che portò alla creazione dell'Unione, fondata sui principi democratici di solidarietà e fratellanza. Fu quello spirito che consentì ai governi e ai cittadini di superare la paura e rinascere dopo la devastazione".

"Oggi L'Europa prima di ergersi a giudice di chi si chiude nei propri egoismi -conclude Crimi- deve guardarsi dentro e decidere se è disposta a lasciare soli i suoi fratelli in difficoltà, o se siamo veramente tutti sulla stessa barca”.