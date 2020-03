Coronavirus: D'Incà, 'no a riapertura scuola e uffici o sacrifici vani'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Siamo riusciti con fatica e con enormi sacrifici, anche personali, a rallentare la diffusione del contagio. Il comitato scientifico che affianca il Governo in questa difficilissima battaglia contro il coronavirus, ha espresso una moderata soddisfazione per i dati che mostrano la curva del numero dei contagi accennare ad una inversione di tendenza. Siamo in una fase delicatissima in cui cedere alla tentazione di affidarsi alla frenesia di emozioni istintive, o a calcoli di natura diversa da quella scientifica, e chiedere la riapertura delle aziende, delle scuole e degli uffici potrebbe rendere vano quello che finora è stato fatto, gli sforzi fatti da medici, infermieri e da tutti i professionisti che lavorano in prima linea, i sacrifici affrontati con enormi difficoltà dalle famiglie".

E' la riflessione che il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, affida a Facebook.