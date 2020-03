Coronavirus: Fidanza, 'contro Orban indegna gazzarra'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "La sinistra italiana ed europea ha scatenato la solita indegna gazzarra contro Viktor Orbán e il suo governo democraticamente eletto, diventato da tempo nemico pubblico numero uno, a maggior ragione oggi che bisogna trovare qualche diversivo di fronte ai fallimenti della retorica europeista". Lo afferma Caro Fidanza, capo della delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo-

"La Costituzione ungherese -ricorda- prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza (quello dichiarato da Conte il 31 gennaio per 6 mesi) per soli 15 giorni, a meno che l’Assemblea nazionale non approvi una legge per estenderne la durata: esattamente quello che il governo ha chiesto e il Parlamento democraticamente approvato. Peraltro lo stesso Parlamento può revocarlo in ogni momento e così certamente sarà a fine pandemia.

Lo stesso immaginiamo farà Conte se dovessimo uscirne prima del 31 luglio. Sono state rinviate alcune elezioni locali proprio come il governo italiano ha rinviato referendum e amministrative. È stata prevista una sanzione penale per chi durante l’emergenza diffonde comunicazioni che creino allarme o minaccino la sicurezza pubblica".

"E allora? Sarebbe questa la grave minaccia alla democrazia? Questi attacchi sono ridicoli. Ribadiamo la vicinanza al popolo ungherese -conclude Fidanza- e gli auguriamo di avere in questa crisi una guida più salda di quella toccata in sorte a noi”.