Coronavirus: Gallera, 'altre regioni indietro di 10 giorni rispetto a Lombardia'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – "I dati nazionali risentono del dato lombardo e in Lombardia stiamo notando una flessione dei casi e della pressione sui pronto soccorso e sulle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto, quello che stiamo facendo sta funzionando". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera interviene, ospite a 'Mattino Cinque, sull'emergenza coronavirus.

"All'ospedale Sacco hanno avuto 39 accessi per coronavirus venerdì, 7 sabato e 9 domenica: è un singolo caso, ma il calo della pressione. Nelle altre regioni sono indietro di circa 10 giorni rispetto alla Lombardia, ma spero siano ancora più attente avendo visto cosa è successo in Lombardia", aggiunge.

Sul fronte dei farmaci: "Negli ultimi giorni sono arrivati e stanno arrivando. In questo tsunami abbiamo vissuto anche il dramma relativo ai farmaci necessari per tenere sedati i pazienti in terapia intensiva.

Le scorte ci consentono di garantire quello che stiamo facendo, la riduzione della pressione sugli ospedali ci sta aiutando anche per quanto riguarda l'ossigeno", conclude Gallera.