Coronavirus: Meloni, 'togliere bandiere Ue per dare segnale'

Roma 30 mar. (Adnkronos) – "Non ho tolto" la bandiera europea "perchè non ce l'avevo, però ho condiviso assolutamente l'iniziativa del nostro vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che l'ha tolta dal suo ufficio, così come penso che dovrebbero fare tutte le persone che in questo momento intendono dare un segnale". Lo ha affermato il Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.