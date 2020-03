Coronavirus: Tajani, 'pagare subito Cig e finanziare imprese'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Bisogna pagare subito la cassa integrazione e finanziare le imprese per evitare il fallimento; le banche possono farlo soltanto se garantite dallo Stato. Per i Comuni i 400 milioni non sono sufficienti". Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che affronterà i temi nella diretta Facebook delle 18.30.

