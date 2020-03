Coronavirus: verso proroga misure, giovedì Cdm**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Si attende solo l'annuncio ufficiale, perché ormai la proroga è nei fatti. Ovvero che il premier Giuseppe Conte dia la nuova data -verosimilmente il 18 aprile- con il blockdown ancora in piedi, gli italiani in casa, le forze dell'ordine in strada per multare i trasgressori. I contatti con il comitato tecnico scientifico sono costanti, l'annuncio dovrebbe arrivare giovedì, alla vigilia della stretta che ha chiuso l'Italia in una morsa, per ora valida fino al 3 aprile. Giovedì 2, a quanto apprende l'Adnkronos, si terrà un Consiglio dei ministri.

Il dpcm con cui si prorogano le misure contenitive non ha bisogno del disco verde del Cdm, ma in quella data il prosieguo della stretta dovrebbe essere condivisa in seno al governo, l'annuncio arrivare in giornata.

Verosimilmente, prima dovrebbe tenersi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i leader di opposizione, mentre cresce anche l'attesa per il nuovo confronto tra il presidente del Consiglio e le parti sociali.