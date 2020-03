Coronavirus: Bellanova, 'dati Pil confindustria spaventosi, agire da subito'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "I numeri delle conseguenze economiche del coronavirus, elaborati dal centro studi di Confindustria, sono spaventosi: -10% del PIL con il rischio che la recessione che si prospetta davanti a noi si trasformi in depressione. Non dobbiamo permetterlo, sarebbe una catastrofe per il Paese". Lo scrive il ministro Teresa Bellanova su Fb.

"Dobbiamo agire fin da subito per essere pronti quando sarà necessario. Definiamo già da ora le misure migliori per dare sostegno all'economia, garantire il lavoro e tutelare così le migliaia di famiglie che rischiano di essere duramente colpite. In questa fase dell'emergenza, con il Paese in gran parte fermo servono aiuti, certo".

"Ma la prossima fase dovrà garantire liquidità, investimenti, crescita. Misure per dare una spinta nuova al Paese, così da contenere i danni, arginare la crisi e rilanciare la nostra economia.

Non possiamo rimandare, perché questo vuol dire avere cura del Paese. Siamo già al lavoro. La strada giusta da percorrere è questa".