Coronavirus: Berlusconi, 'incredibile che mascherine siano introvabili'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "E' incredibile che in molti comuni" le mascherine "siano ancora introvabili. Il governo non ha saputo intervenire, come invece avevamo chiesto più volte di fare, sulle imprese del tessile per esempio, che potrebbero mettere in campo una catena di produzione delle mascherine, stimolando le stesse imprese con degli incentivi fiscali". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista a Radio 105.