Coronavirus: Berlusconi, 'riaprire troppo presto potrebbe costarci più caro'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Purtroppo nessuno può fare previsioni attendibili. Da uomo di impresa prima ancora che da uomo politico, so benissimo che ogni giorno che passa paghiamo un prezzo molto elevato al blocco delle attività del Paese. Però occorre essere responsabili: riaprire troppo presto come qualcuno vorrebbe, prima che il virus sia sotto controllo, potrebbe costarci molto più caro, sia in termini di vite umane, sia di ulteriori danni al sistema economico, se l'epidemia si dovesse ancora aggravare". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un'intervista a Radio 105.