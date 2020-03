Coronavirus: D'Incà, 'con Ada cittadini possono monitorare distribuzione materiale'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Con il sistema Analisi distribuzione aiuti, "ogni cittadino ha la possibilità di monitorare la distribuzione del materiale: si tratta di un'ulteriore strumento di trasparenza, con numeri aggiornati ogni giorno". Lo sottolinea Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

"La situazione si è normalizzata e, oggi, siamo a pieno regime: stiamo rispondendo alle richieste pervenute anche attraverso le risorse economiche inserite all'interno del decreto 'Cura Italia' per la produzione italiana di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di ventilatori polmonari, come sta avvenendo grazie all'azienda Siare nel bolognese".