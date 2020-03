Coronavirus: Faraone, 'indegni pseudo avvocati sciacallano sui medici'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Le pubblicità di alcuni pseudo avvocati che offrono consulenze gratuite per far causa ai medici in prima linea contro il Covid sono semplicemente indegne". Lo scrive il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone, su twitter.

"Bene hanno fatto gli ordini dei medici e degli avvocati a prendere le distanze da questi sciacalli. Per quello che ci riguarda noi di Italia Viva abbiamo presentato un emendamento al 'Cura Italia' per escludere dalla responsabilità civile i medici che stanno pagando con la vita la dedizione alla loro altissima professione".