Coronavirus: Giacomoni, 'parole Berlusconi da leader lungimirante'

Roma,31 mar. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda la competenza e le capacità dei governi guidati da Berlusconi credo non ci siano più dubbi, soprattutto se paragonati ai governi degli ultimi anni. Il presidente Berlusconi oggi dimostra ancora una volta la sua lungimiranza da statista". Lo scrive su Facebook Sestino Giacomoni, deputato e componente del comitato di presidenza di Forza Italia.

"Nell’intervista rilasciata stamattina a Radio 105, ha fatto un’analisi perfetta sul ruolo dell’Europa e dello Stato, sulle politiche economiche da adottare, sugli stanziamenti necessari per aiutare chi è in difficoltà e sulle prospettive del Paese. In un’epoca in cui l’opportunismo di breve periodo sembra prevalere su tutto, c’è un gran bisogno di contributi visionari e lungimiranti come quelli -conclude Giacomoni- che solo un vero leader sa dare”.