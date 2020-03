Coronavirus: Le Maire, 'in momento critico progetto Ue, o ritrova senso politico o morirà'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Siamo in un momento critico della costruzione europea. O l’Europa ritrova un senso dal punto di vista politico e ne uscirà rafforzata" da questa emergenza coronavirus "oppure dimentica la sua vocazione e scomparirà". Così ai microfoni di 'Radio Classique' il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. "Lavoro bene con il mio omologo delle Finanze tedesco. Se il problema fosse solo la Germania non sarebbe un problema. Il problema è più profondo e più grave", sottolinea ancora il ministro francese. "L’Europa – spiega- deve riflettere sulla sua vocazione politica. O è una somma di Stati che punta solo a riuscire economicamente, ognuno per conto suo e che si fa una concorrenza spietata, oppure siamo un progetto politico nel quale la solidarietà ha un senso e che quando arriva una crisi violenta, brutale come questa a livello umano ed economico ognuno viene in aiuto all’altro.

L’Europa deve interrogarsi sulla sua vocazione politica. Se Siamo una somma di nazioni che pensano solo a loro stessi allora il progetto europeo perderà il suo senso e scomparirà, morirà", sottolinea ancora il ministro francese. "Se saremmo solidali, se ci daremmo una mano allora il progetto europeo ritroverà un senso", aggiunge.