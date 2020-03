Coronavirus: Masini (Fi), 'taglio stipendi parlamentari idea inutile e pericolosa'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "La proposta del ministro Di Maio del dimezzamento dello stipendio dei parlamentari per sostenere l'emergenza è inutile e pericolosa. Posto che io, così come moltissimi altri miei colleghi, abbiamo già supportato e supportiamo tutt'ora le iniziative di solidarietà dei nostri territori, magari anche senza sbandierare sui social le cifre, puntare ancora una volta il dito contro la politica in un momento di fortissima tensione sociale non fa altro che alimentare il fuoco dell'antipolitica di cui questo Paese non ha davvero più bisogno e che, anzi, ha già fatto fin troppi danni". Lo sottolinea Barbara Masini, senatrice di Forza Italia.

"Piuttosto -aggiunge- se il ministro Di Maio vuole davvero essere utile all'emergenza proponga una riforma strutturale per la quale tanto la politica, e tutto ciò che ruota intorno, quanto la macchina pachidermica della pubblica amministrazione che conta migliaia di funzionari e dirigenti con stipendi, in alcuni casi, davvero molto alti, contribuiscano alla creazione di un fondo di solidarietà univoco, strutturato e duraturo nel tempo".