Coronavirus: Musumeci, 'entro 10 aprile 200 nuovi posti in rianimazione'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – "Entro il 10 aprile attiveremo 200 nuovi posti di rianimazione, gli ultimi entro il 20 aprile: le date non sono a caso ma secondo i modelli epidemiologici". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, intervenendo all'Ars. Il Presidente della Regione siciliana ha poi voluto il "cordoglio" alle famiglie delle 81 persone decedute per Covid in Sicilia.