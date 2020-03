Coronavirus: Musumeci, 'ritiriamo legge stabilità, serve finanziaria d'emergenza'**

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – La Sicilia avrà una "legge finanziaria d'emergenza". Ad annunciarlo è in aula, all'Ars, il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Lavoriamo a un piano anti-crisi, e lo vogliamo fare d'intesa con le opposizioni e le organizzazioni di lavoratori e imprese – spiega – i documenti contabili che abbiamo presentato prima dell'emergenza e' chiaro non valgono più". "Ritiriamo quindi la legge di stabilità che avevamo presentato e con il Parlamento dobbiamo redigere una legge di stabilità per l'emergenza".