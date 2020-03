Coronavirus: Open Arms, 'Davide, dai salvataggi a fare il medico all'ospedale di Lodi'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – "Davide ha fatto parte della Missione 74 #OpenArms, oggi è in prima linea in una delle zone più colpite dalla pandemia #covid_19, lavora infatti come medico all'ospedale di #Lodi. Forza Davide e grazie, sempre!". Così, l'ong Open Arms su Twitter.