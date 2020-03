Coronavirus: questore Bergamo, 'ho avuto paura per il Covid, siamo la prima linea del Piave' (2)

(Adnkronos) – Ma il Questore di Bergamo non ha mai smesso di lavorare. "Grazie alla tecnologia – spiega – sono riuscito a continuare a guidare la Questura. Con una postazione intranet, ad esempio, con Skype per le riunioni, i telefoni". L'ultimo tampone è risultato per la seconda volta negativo. La prima volta il 19 marzo e la seconda volta il 21 marzo. "Per me è stata una primavera dal sapore diverso, indimenticabile – dice -Sì, ne sono finalmente uscito. Ho la certificazione dell'Azienda sanitaria bergamasca e così ho potuto riprendere anche normalmente le uscite in ufficio, le attività della questura, insomma tutto".

Anche il capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli ha voluto fare un collegamento con Bergamo, come ricorda commosso lo stesso questore Auriemma. "Io ero ancora in isolamento – dice – e il capo ha voluto collegarsi con la Questura per dare la sua vicinanza, il suo sostegno, a Bergamo".