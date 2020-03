Coronavirus: Renzi, 'no a populismo antieuropeo'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Va di moda dare la colpa all’Europa. Ma non è così, amici. Io spero che facciano gli Eurobond. Ma anche se gli Eurobond non ci saranno, l’Europa conserverà intatta la sua importanza per noi. Se non ci fosse la Banca Centrale Europea oggi l’Italia sarebbe molto vicina al default". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.