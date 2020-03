Coronavirus: Ruspandini (Fdi), 'se Ue fallisce chi ha sbagliato giudizi non si ricicli'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Chi può dimenticare gli appelli a superare il tricolore, a mettere le bandiere dell’Unione europea nei balconi degli italiani? Chi può far finta di niente rispetto al fallimento di un indottrinamento vile e stupido a cui sono sottoposti gli studenti italiani di ogni ordine e grado da decenni? Non certo noi accusati di nazionalismo come se fosse un reato difendere la propria nazione e gli interessi nazionali specie dalla finanza speculativa che tanto alimenta questo clima foraggiando noti mezzi di stampa anti italiani" Lo afferma il senatore Massimo Ruspandini di Fratelli d'Italia.

"Come rimanere impassibili -aggiunge- davanti all’atteggiamento della vostra Europa? Ma non vi vergognate? Questa volta non deve finire come ai tempi del comunismo. Sbagliaste tutto all’epoca e vi siete riciclati.

Ora non vi deve essere concesso. Se muore questa Europa il popolo prenda le distante dai partiti europeisti euroinamani italiani".