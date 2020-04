Coronavirus: 7 sindaci Lombardia contro Fontana su test sierologici e tamponi (2)

(Adnkronos) – Le richieste, pubblicate da Giorgio Gori in un post su Facebook, arrivano, oltre che da lui, da Emilio Del Bono (Brescia), Gianluca Galimberti (Cremona), Virginio Brivio (Lecco), Mattia Palazzi (Mantova), Beppe Sala (Milano) e Davide Galimberti (Varese). I sindaci dei principali capoluoghi lombardi si chiedono anche "cosa sta facendo la Regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa, in molte delle quali sappiamo purtroppo di numerosi decessi? In una recente conferenza stampa il Presidente Fontana ha detto che la situazione 'è sicuramente sotto controllo' e che 'tanto i plurisintomatici che i monosintomatici verranno sottoposti a tamponamento'. E’ ciò che si sta realmente facendo?", sono le loro domande. Oltre che sui tamponi, l'attenzione dei sindaci è concentrata sui test sierologici.

"Perché la Regione Lombardia non ha ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni, come il Veneto e l’Emilia-Romagna, hanno invece attivato? L’esito di tali test, in abbinamento a un’indagine continua attraverso tamponi su un campione statisticamente rappresentativo per età, sesso, luogo di residenza, è ritenuto decisivo per certificare l’evoluzione dell’epidemia e l’immunità di chi abbia contratto il virus anche in forma asintomatica", sottolineano ancora.