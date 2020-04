Coronavirus: 7 sindaci Lombardia contro Fontana su test sierologici e tamponi

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – I sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese, tutti di centrosinistra, scrivono al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana per chiedere alcuni chiarimenti sull'emergenza coronavirus. "Quando saranno disponibili i dispositivi di protezione – a partire dalle mascherine – il cui arrivo è stato promesso da tempo?", si interrogano.

Perché, ancora, la Regione Lombardia "non segue le direttive del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti?". E poi: "Perché la Regione Lombardia non ha ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni, come il Veneto e l’Emilia-Romagna, hanno invece attivato?". (segue)