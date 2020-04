Coronavirus: 86enne muore nel Messinese, da inizio emergenza 19 vittime in città e provincia

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – – Ancora una vittima del Covid-19 in provincia di Messina. Si tratta di una donna di 86 anni, affetta anche da altre patologie, è morta oggi all'ospedale 'Cutroni Zodda' di Barcellona Pozzo di Gotto per insufficienza cardiorespiratoria. Dall'inizio dell'emergenza sono 19 in totale i decessi di persone affette da Coronavirus a Messina e provincia. Due, invece, le guarigioni con relative dimissioni dei pazienti ricoverati. Si tratta di un uomo di 55 anni che era ricoverato al Policlinico 'G. Martino' di Messina e di un 73enne che si trovava all'ospedale 'Papardo' sempre di Messina. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 salgono così a 12.