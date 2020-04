Coronavirus: Ciriani, 'da Inps sfregio a lavoratori, accertare responsabilità'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Mentre gli italiani con disciplina rispettano le regole del governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19, l'Inps dimostra tutta la sua impreparazione. Da giorni, da quando è stato varato il decreto, si sapeva che il sito dell'Inps sarebbe stato travolto dalle domande. E per la verità è anche prima dell'assurdo click day a cui sono stati sottoposti i lavoratori autonomi che il sito riscontra problemi. Perchè non si è fatto nulla? Di chi la colpa di questo sfascio?" Lo chiede Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Itaia al Senato.

"E' una doppia beffa questa -aggiunge- per i lavoratori autonomi che oltre a dover fare un'assurda gara di velocità per un misero contributo, meno del reddito di cittadinanza, adesso si trovano anche impossibilitati ad accedervi.

Uno sfregio per chi giorno dopo giorno di chiusura sta vendendo andare in fumo i sacrifici di una vita. Bisogna, perciò, accertare le responsabilità. Per questo presenteremo un'interrogazione urgente affinchè sia fatta chiarezza su quanto sta accadendo".