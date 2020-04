Coronavirus: Conte a Salvini, 'Inps? Basta soffiare sul malcontento'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, nel corso della riunione a Palazzo Chigi con i leader di opposizione, il premier Giuseppe Conte ha letto a Matteo Salvini il post sul sito dell'Inps in tilt, in cui il segretario della Lega invita i suoi follower a far pervenire commenti e segnalazioni. "Così stai soffiando sul malcontento…", ha bacchettato il presidente del Consiglio l'ex ministro dell'Interno, richiamando un comportamento poco responsabile verso il Paese.