Coronavirus: Conte, 'chiaro con leader Ue, Mes è strumento inadeguato'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Io sono stato molto chiaro con i miei partner europei: il Mes è uno strumento inadeguato per far fronte a questa emergenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. Siamo di fronte a "uno tsunami epocale" e il fondo salva Stati così com'è è uno strumento vecchio, figlio di un'altra epoca.