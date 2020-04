Coronavirus: Conte, 'con maggioranza confronto pragmatico e serio'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Io mi confronto sempre con i rappresentanti del Governo. Con la Bellanova, con i capi delegazioni, e con loro c'è un confronto pragmatico e serio". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 su Nove.

"Di questi tempi, a dire la verità, non ho la possibilità di rincorrere le dichiarazioni dei vari leader. Sono concentrato sull'emergenza sanitaria, economia, e sociale. Ho molto lavoro da fare – conclude – e non ho tempo per distrarmi sulle dichiarazioni”.