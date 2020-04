Coronavirus: Conte, 'subito dl per dare liquidità a imprese'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese. Avvertiamo tutta l’urgenza di intervenire prima possibile”. Lo ha detto, a quanto si apprende da alcune fonti presenti all'incontro, il premier Giuseppe Conte nella riunione con i leader di opposizione a Palazzo Chigi.

Conte ha quindi annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese, da affiancare a quello di aprile per le famiglie.