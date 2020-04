Coronavirus: Gelmini, 'governo e Inps intervengano subito per sanare errori'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Clic day mascherato per richiedere il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, indicazioni sgangherate per il congedo straordinario ai genitori, comunicazioni contraddittorie sulle modalità e sulle risorse, sito dell’Inps in tilt da giorni. Il governo e il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Tridico hanno messo in fila una serie di errori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto il mouse di milioni di cittadini Italiani, che francamente -a maggior ragione in giorni così drammatici- non meritano di dover avere a che fare con tanta approssimazione e tanto pressappochismo". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Qualcuno -aggiunge- intervenga per sanare questa assurda situazione, ma lo faccia subito”.