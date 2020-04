Coronavirus: già attivati 80 dei 100 mln donati da Intesa Sp

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – Sono stati attivati 80 milioni dei 100 milioni donati da Intesa SanPaolo per far fronte all'epidemia di coronavirus. A pochi giorni dalla firma del Protocollo di collaborazione, la banca ha già definito in accordo con il commissario straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della Protezione Civile, "una serie di interventi", spiega la banca.

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di apparecchiature mediche e di altro materiale medicale: ventilatori, caschi, respiratori, mascherine, guanti, tute. Gli altri 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture sanitarie individuate dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio, sia a copertura di lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di apparecchiature di cura e diagnostiche.

Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il 25% al Sud.

Intesa Sanpaolo "vuole sottolineare il valore dell’efficacia e della tempestività con cui sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno beneficiare dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così necessari nell’emergenza".