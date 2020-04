Coronavirus: Marcucci, 'Salvini e Meloni collaborativi? in parlamento ancora no'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Salvini e la Meloni fanno dichiarazioni di disponibilità alla collaborazione, nella pratica parlamentare le opposizioni fino ad ora sembrano meno propensi a comprendere l’emergenza in atto”. Lo dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci in collegamento su Radio Zapping, su Radio Uno Rai, riferendosi al Cura Italia in discussione al Senato.

“Se Salvini e la Meloni si arrabbiano per le disavventure dell’INPS, sappiano che anch’io chiedo con forza al ministro che non succeda più. Detto questo la collaborazione deve andare avanti fino in fondo, anche in Parlamento”, ha aggiunto.