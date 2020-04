Coronavirus: Morani, 'presto anche nelle Marhce laboratorio certificazione Dpi'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Presto anche nelle Marche sarà attivato un laboratorio per la certificazione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro il coronavirus". Lo annuncia la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani (Pd).

Morani risponde così al senatore leghista Tullio Patassini, che denuncia i "ritardi" del governo e assicura il supporto alla riconversione delle aziende marchigiane per la produzione dei Dpi. "Forse – spiega Morani – il senatore Patassini non sa che nelle Marche da 10 giorni ci siamo attivati per avere anche noi un laboratorio per la certificazione dei DPI. Mi sono confrontata con il rettore della Università politecnica delle Marche Gianluca Gregori e con il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e insieme abbiamo ritenuto che fosse importante anche per la nostra regione dotarsi di un laboratorio a questo fine.

Il rettore si è da subito organizzato ordinando alcuni macchinari che arriveranno a breve dalla Cina. Con Invitalia stiamo provando ad accelerare al massimo il loro arrivo attraverso l’ambasciata italiana a Pechino. Presto anche nelle Marche avremo un laboratorio di certificazione al servizio delle nostre imprese".

"Tra l'altro – ricorda Morani – il governo, nei giorni scorsi, ha stanziato 50 milioni di euro di fondi per la riconversione, già resi disponibili con un bando di Invitalia".