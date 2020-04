Coronavirus: Renzi, 'non possiamo vivere due anni di reddito di cittadinanza'(2)

(Adnkronos) – "L'emergenza Covid -ribadisce Renzi- non finisce domani mattina e non finisce nemmeno tra tre mesi, questo maledetto virus ce lo portiamo avanti per due anni. Ovviamente dovremo farlo in modo diverso da come è stato fatto nell'emergenza e quindi riaprire non significa sottovalutare l'emergenza sanitaria, è chi non si preoccupa oggi di riaprire che la sta sottovalutando, perchè non si rende conto che ci sarà un periodo in cui dovremo convivere con questo virus".