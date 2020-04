Coronavirus: Salvini, 'via plastic e sugar tax, siano accolti miei emendamenti'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Plastic e sugar tax? Rinnovo l’appello al governo per abolizione o almeno sospensione di due tasse. Non portano vantaggi all’ambiente, ingiuste prima, sarebbero disastrose oggi se venissero applicate, da luglio prossimo, come prevede la legge. A questo punto mi auguro che siano accolti miei emendamenti al cura Italia”. Lo sottolinea il segretario della Lega Matteo Salvini.