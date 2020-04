Coronavirus: Ubi Banca avvia 'Rilancio Italia', 10 mld per famiglie e imprese (2)

(Adnkronos) – Per le famiglie e i singoli, invece, sono previsti interventi di 'protezione' come la moratoria sul pagamento dei finanziamenti personali in essere per chi ha subito la perdita o una riduzione del lavoro. Sospensione mutuo prima casa: possibilità di ottenere una moratoria sul pagamento dei mutui in essere per le categorie e alle condizioni previste dal decreto Cura Italia. Sostegno nella gestione dell'emergenza: possibilità di ottenere un anticipo sulla cassa integrazione in deroga.

'Rilancio Italia' rientra nell’ambito della serie di interventi urgenti che ha visto la mobilitazione della banca in favore di istituzioni, imprese e clienti privati colpiti dall’emergenza delle ultime settimane. Tra questi, la donazione di 5 milioni di euro in favore di ospedali e centri di ricerca e numerosi accordi con associazioni di categoria attive a livello locale.