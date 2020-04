Coronavirus: assessore Galli (Lombardia), 'da Governo rigurgito centralista'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Si assiste a un "rigurgito centralista da parte del Governo. Pd e Italia Viva stanno strumentalizzando la tragedia del coronavirus per rilanciare il loro progetto centralista già bocciato due volte in tempi recenti dai cittadini lombardi e italiani". Lo afferma l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura della Lombardia, Stefano Bruno Galli.

"Nel dicembre 2016 – aggiunge l'assessore – lo ricordiamo a Orlando e alla Boschi che oggi parlano di centralizzare le competenze regionali in materia sanitaria, i cittadini hanno bocciato la loro riforma costituzionale centralista che svuotava le Regioni delle proprie competenze". Un anno dopo, nell'ottobre 2017, "milioni di cittadini lombardi e veneti hanno chiesto, con un referendum consultivo territoriale, una maggiore autonomia per le loro Regioni. Il cambio di Governo nel 2019 ha purtroppo bloccato l'iter dell'autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione".

Tuttavia, nell'emergenza legata alla diffusione del Covid19, "i fatti hanno dimostrato che l'eccellenza dell'organizzazione sanitaria in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le tre Regioni che hanno avviato l'iter per l'autonomia regionale differenziata, è stata decisiva nel fronteggiare l'epidemia.

Ciò é avvenuto 'malgrado' lo Stato, sordo alle richieste e alle sollecitazioni regionali".