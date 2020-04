Coronavirus: Bonomi, 'bene appello 150 accademici, contributo concreto'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – "Considero l’appello dei 150 accademici e scienziati, di ogni parte del nostro Paese, il contributo più concreto ed essenziale, necessario in questo drammatico momento che stiamo attraversando". Così Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, sull’appello pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore.

"Lo condivo come imprenditore e come presidente di Assolombarda per due ordini di ragioni: la prima è che esso indica con chiarezza la necessità di un metodo da adottare per preservare al meglio la salute e la sicurezza di milioni di cittadini e lavoratori italiani. Un metodo costruito su dati trasparenti, tracciamento dei contagi, indagini demoscopiche su campioni della popolazione, che consentano restrizioni mirate dovunque sia necessario", afferma.

“La seconda – dice – è che considero questo metodo la base di sicurezza, alla quale ancorare una rapida ripresa delle attività economiche senza cui la sopravvivenza di reddito e lavoro è a rischio.

Ora l’appello è che questa proposta, così autorevole e corale, venga adottata al più presto come parte essenziale della strategia per tutelare la vita e il lavoro. Questo è il metodo da seguire e confido che le istituzioni e il Governo gli prestino la massima attenzione".