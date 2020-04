Coronavirus: Camera penale Palermo, 'servono misure per i detenuti, Governo inadeguato'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – La Camera penale di Palermo chiede di adottare "indifferibili ed efficaci misure finalizzate ad eliminare significativamente il sovraffollamento negli Istituti di pena" al fine "di assicurare anche all’interno degli istituti penitenziari la praticabilità delle misure di prevenzione del contagio che lo stesso Governo impone ai cittadini liberi". Per "evitare il contagio diffuso in carcere". Non solo. Ritiene, inoltre, che le misure prese dal Governo "siano inefficaci".

Per la Camera penale "i provvedimenti a tale scopo presi dal Governo appaiono totalmente inadeguati – anzi addirittura paradossali (come la subordinazione della detenzione domiciliare all’applicazione di braccialetti elettronici, notoriamente non disponibili) – non eliminano né attenuano il reale e concreto pericolo di diffusione del contagio all’interno delle carceri, finendo per porsi in contrasto con il principio di precauzione, che impone, a pena di responsabilità non solo politica, di prevenire efficacemente un tale catastrofico evento".

E ancora: "L’inidoneità di tali misure è stata più volte stigmatizzata, con preoccupazione, dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane (in ultimo, delibera del 27 marzo 2020) che ha elaborato e deliberato diversi documenti con i quali è stato lanciato l’allarme, sin dal primo diffondersi del COVID-19, in ordine al grave pericolo del contagio tra la popolazione detenuta e gli operatori penitenziari nell’attuale contesto emergenziale ed epidemiologico".

"Tale presa di posizione delle Camere Penali è stata progressivamente condivisa da parte di tutte le istituzioni interessate (Consiglio Superiore della Magistratura, Associazione Nazionale Magistrati, Presidenti dei più importanti Tribunali di Sorveglianza, Università, Sindacati, Volontariato), alle quali si sono aggiunte le manifestazioni di preoccupazione e di invito ad adottare misure efficaci provenienti dal Presidente della Repubblica, dalle più alte cariche religiose, dal modo della cultura e da gruppi ed esponenti politici, rilevando concordemente ed univocamente che la posizione del Governo appare gravemente irresponsabile".