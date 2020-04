Coronavirus: Casaleggio, 'investire in Italia digitale, sicura e verde'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Credo che dobbiamo pensare e investire in una nuova Italia digitale, sicura e verde. Se saremo bravi ad anticipare i tempi potremmo essere noi a esportare soluzioni in tutto il mondo. Strutture sanitarie all’altezza, generazione elettrica distribuita, edilizia antisismica, impatto zero sul CO2 nell’atmosfera. Saranno tutte priorità, ma anche grandi opportunità per l’economia. La sola adozione di una carta d’identità elettronica per tutti gli italiani avrebbe un impatto del 3% sul Pil". Lo dice Davide Casaleggio, in un'intervista al 'Corriere della Sera.

"Credo che lo smart working -aggiunge- diventerà una parte normale dell’organizzazione di una qualunque azienda. La quarta rivoluzione industriale sta accelerando. Le smart company inizieranno ad imporsi in tutti i settori".