Coronavirus: Ceccanti, 'se consenso, subito clausola supremazia'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Rilevo con piacere che soprattutto nella giornata di oggi da più parti si manifesta un consenso crescente per il completamento del Titolo Quinto con la clausola di supremazia statale, che sarebbe estremamente utile per la sanità, ma anche per altre materie". Lo dice Stefano Ceccanti del Pd.

"Se questo consenso esiste si può dare urgenza nei lavori parlamentari alla proposta di legge 2422 da me presentata il 3 marzo scorso insieme ai colleghi Fiano, Bordo, Bruno Bossio, Cantini, Ciampi, Critelli, Di Giorgi, Fassina, Fragomeli, Gariglio, Miceli Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Romano, Rossi, Topo e Viscomi".

"La proposta, per bilanciare tale innovazione e muoversi in una direzione rinnovata di leale cooperazione, prevede altresì la costituzionalizzazione delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città autonomie, che operano già proficuamente, ma al di fuori di un riconoscimento esplicito nella nostra Carta".