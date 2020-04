Coronavirus: Conte, 'fine emergenza? No previsioni ma lavoriamo a fase 2'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "E' difficile fare previsioni, anche gli scienziati e gli esperti" non sono in grado di dare certezza su possibili date, ma "quello che posso dire è che vogliamo uscire quanto prima dalla fase di emergenza più acuta e stiamo programmando la nuova fase, quella in cui allentare alcune misure e apprendere a convivere con il virus" per poi arrivare "alla fase dell'uscita definitiva, ancora più importante". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla tv spagnola 'La Sexta'.